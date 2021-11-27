Саудовская Аравия приостановила авиасообщение с семью странами

Власти Саудовской Аравии приостанавливают авиасообщение между королевством и семью африканскими странами, включая ЮАР, из-за распространения в указанном регионе нового штамма коронавирусной инфекции.

Власти Саудовской Аравии приостанавливают авиасообщение между королевством и семью африканскими странами, включая ЮАР, из-за распространения в указанном регионе нового штамма коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу Саудовское агентство печати (САП).

"Приостанавливаются полеты в следующие страны и из них: Южно-Африканская Республика, Республика Намибия, Республика Ботсвана, Республика Зимбабве, Республика Мозамбик, Королевство Лесото, Королевство Эсватини. Приостанавливается возможность въезда в Саудовскую Аравию для тех, кто не имеет подданства королевства и прибывает напрямую или через другие страны из вышеупомянутых государств. Исключение делается для тех, кто провел не менее 14 дней в иных странах, эпидемическая ситуация в которых позволяет прибытие оттуда в королевство в соответствии со всеми необходимыми медицинскими процедурами", - цитирует САП постановление министерства внутренних дел страны.

Как уточняется, соответствующее решение принято МВД королевства на основе рекомендаций министерства здравоохранения страны.