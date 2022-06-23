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Санду назвала историческим решение ЕС предоставить Молдове статус страны - кандидата в ЕС

Санду назвала историческим решение ЕС предоставить Молдове статус страны - кандидата в ЕС Президент Молдовы Майя Санду назвала историческим решение Европейского совета предоставить республике статус страны - кандидата на вступление в ЕС.
Другие страны
23 июня 2022 г. 23:17
Санду назвала историческим решение ЕС предоставить Молдове статус страны - кандидата в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду назвала историческим решение Европейского совета предоставить республике статус страны - кандидата на вступление в ЕС.

Как передает Report, президент Молдавии заявила, что страна готова к тяжелому пути к членству в ЕС.

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