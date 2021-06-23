Самолеты США впервые с 1943 года совершили боевой вылет с иностранного авианосца

Военные самолеты США впервые с 1943 года совершили боевые вылеты, поднявшись в воздух с иностранного авианосца.

Военные самолеты США впервые с 1943 года совершили боевые вылеты, поднявшись в воздух с иностранного авианосца.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что истребители F-35B вылетели с борта британского авианосца Queen Elizabeth. Они нанесли удары по позициям боевиков ИГ на Ближнем Востоке. В операции также участвовали британские самолеты.

По данным телеканала, американские военные самолеты в последний раз поднимались в воздух с иностранного авианосца в ходе Второй Мировой войны. Тогда речь также шла о британском корабле.