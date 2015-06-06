​Самолет United Airlines совершил аварийную посадку из-за возгорания на борту

Баку. 06 Июня. REPORT.AZ/ В результате возгорания в кабине пилотов турбовинтовой самолет авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Брэдли в штате Коннектикут.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Пилоты самолета Bombardier Dash 8, летевшего из Нью-Арка, устранили возгорание при помощи огнетушителя. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Причина возгорания неизвестна, в данный момент ведется расследование.