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    ​Самолет United Airlines совершил аварийную посадку из-за возгорания на борту

    Пилоты самолета устранили возгорание при помощи огнетушителя

    Баку. 06 Июня. REPORT.AZ/ В результате возгорания в кабине пилотов турбовинтовой самолет авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Брэдли в штате Коннектикут.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

    Пилоты самолета Bombardier Dash 8, летевшего из Нью-Арка, устранили возгорание при помощи огнетушителя. Никто из находившихся на борту не пострадал.

    Причина возгорания неизвестна, в данный момент ведется расследование.

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