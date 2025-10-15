Самолет с Хегсетом на борту совершил экстренную посадку в Великобритании

Самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле, никто не пострадал.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил помощник главы военного ведомства США по связям с общественностью Шон Парнелл.

"На обратном пути в США после встречи министров обороны стран НАТО самолет военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле", - написал он.

Он уточнил, что посадка была совершена в соответствии со стандартной процедурой и все находившиеся на борту воздушного судна в безопасности.