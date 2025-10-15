Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Самолет с Хегсетом на борту совершил экстренную посадку в Великобритании

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 23:00
    Самолет с Хегсетом на борту совершил экстренную посадку в Великобритании

    Самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле, никто не пострадал.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил помощник главы военного ведомства США по связям с общественностью Шон Парнелл.

    "На обратном пути в США после встречи министров обороны стран НАТО самолет военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле", - написал он.

    Он уточнил, что посадка была совершена в соответствии со стандартной процедурой и все находившиеся на борту воздушного судна в безопасности.

