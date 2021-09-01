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Самолет президента Эквадора выставлен на продажу

Самолет президента Эквадора выставлен на продажу Самолет президента Эквадора Embraer EMB-135-BJ выставлен на продажу. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий декрет подписал президент южноамериканской страны Гильермо Лассо.
Другие страны
1 сентября 2021 г. 10:52
Самолет президента Эквадора выставлен на продажу

Самолет президента Эквадора Embraer EMB-135-BJ выставлен на продажу. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий декрет подписал президент южноамериканской страны Гильермо Лассо.

Решение о продаже лайнера бизнес-класса глава государства принял по соображениям экономии государственных средств. В декрете указано, что необходимо "ликвидировать активы страны", которые неэффективны и не являются необходимыми.

До того момента, как самолет будет продан, его следует использовать только в случае возникновения экстренных ситуаций, говорится в декрете. Решение о необходимости задействования лайнера в этот период будет принимать администрация президента.

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Версия на английском языке Ecuador president’s plane up for sale

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