Самолет из Новой Зеландии вернулся спустя 16 часов полета из-за пожара в аэропорту США

Вылетевший из Окленда в Новой Зеландии самолет Air New Zealand вернулся в воздушную гавань спустя 16 часов полета из-за пожара в терминале аэропорта Джона Кеннеди (JFK) в США, куда направлялся рейс.

Вылетевший из Окленда в Новой Зеландии самолет Air New Zealand вернулся в воздушную гавань спустя 16 часов полета из-за пожара в терминале аэропорта Джона Кеннеди (JFK) в США, куда направлялся рейс.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на заявление Air New Zealand, рейс Окленд - Нью-Йорк был вынужден повернуть назад из-за пожара и закрытия терминала.

Сообщается, что такое же решение приняли в компании Korean Air. Уточняется, что рейс из Сеула развернулся обратно спустя более 5 часов полета. Согласно заявлению авиакомпании, при принятии решения вернуться в аэропорт Инчхон были рассмотрены все варианты и множество факторов, в числе которых "пройденное расстояние и оперативные обстоятельства".