Самолет Boeing 767 с горящим двигателем благополучно приземлился в аэропорту ЮАР - ОБНОВЛЕНО

Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe успешно приземлился в международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга в ЮАР, после возможного возгорания двигателя.

Об этом в воскресенье сообщает газета The Sun, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что возгорание могло произойти из-за столкновения воздушного судна с птицей. Самолет выполнял рейс Йоханнесбург - Хараре и должен был приземлиться в зимбабвийской столице в 20:41 по местному времени. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что Boeing 767 готовится совершить экстренную посадку из-за вероятного возгорания двигателя в международном аэропорту Тамбо.

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Самолет Boeing 767 готовится совершить экстренную посадку из-за вероятного возгорания двигателя в международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга.

Об этом в воскресенье сообщает газета The Sun, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что пожарные расчеты находятся в аэропорту для оказания помощи в случае необходимости. Другие подробности пока не приводятся.