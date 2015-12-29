Салехи: Иран получил 197 тонн уранового концентрата

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи заявил, что Иран во вторник получил 197 тонн "желтого кека" (концентрат урана) в обмен на поставку в РФ 11 тонн низкообогащенного урана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Салехи заявлял, что обогащенный уран, производимый на АЭС в Бушере, будет обмениваться в РФ на концентрат урановой руды. Во вторник норвежский МИД сообщил, что Норвегия участвовала в передаче 60 тонн уранового концентрата из Казахстана в Иран, состоявшейся в рамках договоренностей между Тегераном и международным сообществом.

Как сообщает агентство IRNA, Салехи отметил, что Иран сначала принял "желтый кек", после чего экспортировал в РФ уран. Такая очередность была предписана верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи.

Салехи также выразил надежду на скорое вступление в силу совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), после чего все санкции в отношении Ирана будут сняты.