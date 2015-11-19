Салехи: Иран и "шестерка" подписали документ по реконструкции реактора в Араке

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Иран и "шестерка" международных посредников подписали документ по реконструкции реактора на тяжелой воде в Араке.

Об этом, как передает Report со ссылкой на агентство ИРНА, в Тегеране заявил вице-президент страны глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщил, что подписи всех стран, заключивших ядерное соглашение, - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - поставлены под документом по реконструкции реактора на тяжелой воде в Араке", - сообщает агентство.

"Таким образом открывается путь к началу реализации СВПД по отмене санкций в отношении страны", - отметил Салехи.