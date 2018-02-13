Саакашвили стал 93-м иностранцем, выдворенным с Украины в этом году

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Украинские власти с начала года выдворили из страны 93 иностранца на тех же основаниях, что и бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"По аналогичной статье с начала года государственная пограничная служба Украины выполнила поручение соответствующих органов и выдворила за пределы Украины 93 иностранных гражданина, тогда как за весь прошлый год выдворены 863 иностранца", - приводит во вторник слова Цигикала пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.