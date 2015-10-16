Саакашвили пообещал Одессе первые в ее истории честные выборы

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заверяет, что в области будут проведены честные местные выборы 25 октября, а для борьбы с возможными фальсификациями и нарушениями создано специально подразделение правоохранителей, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"В Одессе всегда были выборы сфальсифицированы, всегда были мускулистые парни, всегда были комиссии, всегда были какие-то специальные районы… где в комиссиях традиционно все сфальсифицировано - это все знают", - заявил Саакашвили в интервью "5 каналу".

Он отметил, что правоохранители Одесской области уже задержали нескольких чиновников за подготовку фальсификации, местных выборов.

"И сейчас мы создали очень хороший спецназ, завтра как раз будем представлять. Совершенно новый - такого нигде больше в регионах Украины нет. Они будут готовиться, тренироваться для каких-то там "заварушек" во время выборов: что где-то свет вдруг ночью отключается, какие-то маленькие беспорядки, "шухер", - это не пройдет. И впервые я могу сказать, что в Одессе мы проведем честные выборы", - подчеркнул Саакашвили.

Он также подчеркнул, что в Одесской области очень широкий спектр кандидатов, из которых граждане могут выбирать местные органы самоуправления.

Ранее прокуратура Одесской области, Главное управление МВД Украины в Одесской области и управление Службы безопасности Украины в Одесской области пообещали жестко реагировать на нарушения избирательного законодательства в регионе.