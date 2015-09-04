Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не видит себя в роли премьер-министра Украины. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, он заявил в эфире украинского "5 канала".

"Я думаю, что премьер-министром Украины на этом этапе должен быть тот человек, который в первую очередь хорошо разбирается в финансовых вопросах, детально в финансовой системе и при этом он должен быть порядочным. И полностью защищенным от олигархических интересов. Это у меня есть. Но я думаю, что есть люди которые лучше меня разбираются в этих вопросах и во многих других деталях", - заявил он.

Саакашвили также отметил, что власть на Украине полностью парализована и "нужна полная перезагрузка украинского правительства на всех уровнях".

Ранее стало известно о новой инициативе администрации украинского президента: любую просьбу народа рассматривать при условии, что соответствующая петиция наберет 25 тыс голосов интернет-пользователей. Сейчас на сайте Порошенко собирают подписи в том числе за назначение Саакашвили премьером. Всего на сбор подписей выделено 90 дней. Эта идея набрала на 22:00 по московскому времени на сайте президента поддержку 4383 человек.

В конце августа Саакашвили уже заявлял, что не намерен в будущем занять кресло премьер-министра Украины. Аргументируя свою позицию, губернатор отметил, что "на Украине есть очень много положительных и хороших кадров".

"Я думаю, не в персоналиях дело", - подчеркнул он, добавив, что для Украины должны быть важны не личности, необходимо "менять всю систему".

Согласно украинскому законодательству, представление о назначении премьер-министра в Верховную раду вносит президент по предложению коалиции депутатских фракций. В свою очередь парламент принимает решение об утверждении премьер-министра страны.