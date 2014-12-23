Медведев: Ряд стран пытаются подавить экономику России

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Ряд стран пытаются подавить экономику России и этим нынешняя ситуация отличается от кризиса 2008 года. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Высшего и Генерального советов "Единой России".

Глава правительства напомнил, что тогда экономика России свалилась с рецессией, и было серьезное падение промышленного производства.

"Смогли выбраться, закрепиться, хотя сейчас ситуация в чем-то не проще, а сложнее, потому что тогда мы выходили из этого кризиса вместе со всем миром, а сейчас целый ряд государств по сути занимается тем, что препятствует развитию нашей экономики", - отметил Медведев.