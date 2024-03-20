Рождаемость в Германии упала до минимума с 2009 года

Уровень рождаемости в Германии сократился до минимума с 2009 года.

Уровень рождаемости в Германии сократился до минимума с 2009 года.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Федерального института динамики населения.

"За последние два года уровень рождаемости в ФРГ значительно снизился. Он упал с 1,57 ребенка на одну женщину в 2021 году до примерно 1,36 осенью 2023 года. Это означает, что уровень рождаемости ниже, чем в течение последних 10 лет", - говорится в сообщении.

Согласно статистическим данным, рождаемость в стране упала до самого низкого уровня с 2009 года.

В качестве причин эксперты указывают кризисы современности, в числе которых, кроме пандемии, конфликт в Украине, рост инфляции и изменение климата.