О нас

Рождаемость в Германии упала до минимума с 2009 года

Рождаемость в Германии упала до минимума с 2009 года Уровень рождаемости в Германии сократился до минимума с 2009 года.
Другие страны
20 марта 2024 г. 15:28
Рождаемость в Германии упала до минимума с 2009 года

Уровень рождаемости в Германии сократился до минимума с 2009 года.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Федерального института динамики населения.

"За последние два года уровень рождаемости в ФРГ значительно снизился. Он упал с 1,57 ребенка на одну женщину в 2021 году до примерно 1,36 осенью 2023 года. Это означает, что уровень рождаемости ниже, чем в течение последних 10 лет", - говорится в сообщении.

Согласно статистическим данным, рождаемость в стране упала до самого низкого уровня с 2009 года.

В качестве причин эксперты указывают кризисы современности, в числе которых, кроме пандемии, конфликт в Украине, рост инфляции и изменение климата.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Власти Польши договорились с фермерами о запрете транзита из Украины некоторой агропродукции
Власти Польши договорились с фермерами о запрете транзита из Украины некоторой агропродукции
20 марта 2024 г. 14:52
СМИ: США изучают возможность введения санкций против компаний из КНР из-за Huawei
СМИ: США изучают возможность введения санкций против компаний из КНР из-за Huawei
20 марта 2024 г. 14:38
Глава МИД Польши подверг критике нерешительность ФРГ в вопросе поставок Украине Taurus
Глава МИД Польши подверг критике нерешительность ФРГ в вопросе поставок Украине Taurus
20 марта 2024 г. 14:27
Миссия ООН по расследованию преступлений ИГ в Ираке завершит работу, не достигнув результатов
Миссия ООН по расследованию преступлений ИГ в Ираке завершит работу, не достигнув результатов
20 марта 2024 г. 14:10
ЦАХАЛ заявил о ликвидации более 90 радикалов в больнице Аш-Шифа в Газе
ЦАХАЛ заявил о ликвидации более 90 радикалов в больнице "Аш-Шифа" в Газе
20 марта 2024 г. 13:21
БАПОР призвало страны ЕС возобновить его финансирование
БАПОР призвало страны ЕС возобновить его финансирование
20 марта 2024 г. 12:57
Китай успешно запустил спутник-ретранслятор Цюэцяо-2
Китай успешно запустил спутник-ретранслятор "Цюэцяо-2"
20 марта 2024 г. 12:44
На угольной шахте в Пакистане произошел взрыв, погибли 12 человек
На угольной шахте в Пакистане произошел взрыв, погибли 12 человек
20 марта 2024 г. 12:08
Фермеры в Чехии протестуют против аграрной политики Евросоюза
Фермеры в Чехии протестуют против аграрной политики Евросоюза
20 марта 2024 г. 11:54
В Германии призвали задуматься о строительстве в Европе ПРО по типу Железного купола
В Германии призвали задуматься о строительстве в Европе ПРО по типу "Железного купола"
20 марта 2024 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi