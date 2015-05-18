Россия прекратила транзит грузов НАТО в Афганистан

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, отменяющее разрешение на транзит вооружений и прочих военных грузов НАТО в Афганистан через российскую территорию.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что в документе, размещенном на официальном портале правовой информации, уточняется, что такое решение принято в связи с прекращением действия резолюции Совбеза ООН от 2001 года, в соответствии с которой и был разрешен транзит военных грузов в Афганистан через Россию.

Резолюция призывала все государства помогать Международным силам содействия безопасности в Афганистане (ISAF). В связи с этим в 2008 году Россия приняла постановление, разрешающее транзит через ее территорию грузов для военнослужащих ISAF.

В декабре прошлого года США и НАТО официально завершили активную часть операции в Афганистане. При этом было решено, что часть воинского контингента останется в стране и после вывода основных войск.

На данный момент численность контингента НАТО в Афганистане оценивается в 13 тыс. человек, из которых почти десять тысяч составляют американские военнослужащие. При этом в начале 2015 года в стране активизировались исламистские группировки, в связи с чем власти попросили Вашингтон замедлить вывод своих войск.