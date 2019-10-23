Россия и Турция договорились о бессрочном патрулировании в Сирии

Договоренности России и Турции о совместном патрулировании на турецко-сирийской границе на северо-востоке Сирии являются бессрочными. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин."Раз сроки не установлены, значит, отсутствие сроков означает, что в настоящее время это не ограничено", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос о сроках российско-турецкого патрулирования на северо-востоке Сирии.Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Россия и Турция договорились о бессрочном патрулировании в СирииРоссия и Турция договорились о бессрочном патрулировании в Сирии
https://report.az/storage/news/2a28f6aa060ab68c92f645ba3264ddd2/ac286af0-e675-43cb-95a2-79b3eaed8024_292.jpg
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