Россия и Турция договорились о бессрочном патрулировании в Сирии

Договоренности России и Турции о совместном патрулировании на турецко-сирийской границе на северо-востоке Сирии являются бессрочными. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Раз сроки не установлены, значит, отсутствие сроков означает, что в настоящее время это не ограничено", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос о сроках российско-турецкого патрулирования на северо-востоке Сирии.Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.