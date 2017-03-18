Российские саперы приступили к разминированию исторической части Пальмиры - ВИДЕО

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Российские военнослужащие приступили к разминированию исторической части Пальмиры и жилых кварталов города.

Как передает Report, уже за первые сутки работы саперы смогли обнаружить 120 взрывных устройств.

Как сообщает Минобороны РФ, личный состав планирует справиться с задачей в установленные главой ведомства сроки.

"Личный состав отряда приступил к разминированию исторической части и мест проживания людей в Пальмире. Работы организованы на подступах к городу и в исторической части, а также внутри него. В течение первых шести часов работы личным составом обезврежены более 120 взрывоопасных предметов", - рассказал полковник Валерий Овдиенко, возглавляющий отряд разминирования Международного противоминного центра ВС России.

Также он заметил, что военнослужащим удалось обнаружить два склада с боеприпасами, которые в кратчайшие сроки будут подготовлены к вывозу и уничтожению.