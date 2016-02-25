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    Росавиация: Теракты против российских самолетов могут произойти в 47 странах мира

    Среди мер безопасности, которые рекомендует Росавиация, отмечается загрузка запасного сухого питания и питьевой воды

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Потенциальная угроза совершения терактов и незаконного вмешательства в отношении российских самолетов сохраняется в 47 странах мира.

    Об этом, как передает Report со ссылкой на Газета.RU, сообщает Росавиация.

    "В связи с разрастанием потенциальных угроз совершения терактов, незаконного вмешательства в отношении российских судов, выполняющих международные полеты из стран Евросоюза, Северной Америки, Азии и Африки (всего 47 стран), в целях повышения уровня их защищенности, Росавиацией в ноябре в адрес руководителей авиакомпаний было направленно указание о принятии дополнительных мер обеспечения авиационной безопасности в аэропортах государств указанных регионов", - заявил заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой.

    Среди мер безопасности, которые рекомендует Росавиация, отмечается загрузка запасного сухого питания и питьевой воды, а также усиление летного состава и кабинных экипажей.

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