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    ​Полански допросят по делу об изнасиловании несовершеннолетней

    Допрос будет осуществлен в Польше, где в настоящее время проходят съемки нового фильма Полански.

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Режиссера Романа Полански допросят по делу об изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году.

    Как передает Report, об этом пишет The Independent.

    По данным издания, допрос будет осуществлен в Польше, где в настоящее время проходят съемки нового фильма Полански.

    Отмечается, что в октябре 2014 года американские власти просили Польшу выдать им Полански, приехавшего на кинофестиваль. Однако поляки не увидели причин для депортации.

    Ранее стало известно, что суд в США отказался прекращать рассмотрение дела Полански.

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