Россия объявила двух сотрудников посольства Германии персонами нон грата

Два сотрудника немецкого посольства в России объявлены персонами нон грата. Они обязаны покинуть страну в течение недели.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра вызвали в МИД России, чтобы выразить протест в связи с "безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине "persona non grata".

В этом вопросе Москва руководствуется принципами взаимности, уточнили в ведомстве.Напомним, что сорокалетнего гражданина Грузии застрелили в берлинском районе Моабит в августе. Через несколько дней задержали подозреваемого. Прокуратура заявляла, что это 49-летний россиянин, при котором нашли орудие убийства. Следствие считает, что это было заказное убийство, а заказчиком могли выступить либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно опровергал связь между убийством и "официальной Россией". Он называл эти предположения "абсолютно беспочвенными", отмечая, что они не имеют никакого отношения к российским властям.