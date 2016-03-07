ЕС готов предложить Турции еще 3 млрд. евро для сирийских беженцев

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Евросоюз готов предложить Турции дополнительную финансовую помощь в размере 3 млрд. евро на нужды беженцев из Сирии до конца 2018. Тем самым ЕС готов вдвое увеличить объем помощи Анкаре на эти цели, по сравнению с предыдущими обязательствами.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters, в распоряжение которого попал проект совместного заявления по итогам саммита ЕС-Турция, в котором перечисляются предложения Брюсселя Анкаре.

Евросоюз также выражает готовность принимать непосредственно с территории Турции по одному сирийскому беженцу в обмен на каждого депортированного с греческих островов мигранта, которого согласится принять Анкара.

ЕС также выражает готовность уже в конце июня, раньше запланированного срока, облегчить визовые требования для граждан Турции, намеревающихся посетить страны Шенгенской зоны.