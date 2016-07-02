Решение о продлении санкций ЕС против РФ вступило в силу

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Решение о продлении санкций ЕС против РФ на шесть месяцев вступило в силу.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, политическое решение о продлении санкций до 31 января 2017 года было принято 21 июня на заседание Комитета ЕС на уровне постоянных представителей.

В настоящий момент в отношении России действует три независимых друг от друга блока санкций.

Во-первых - это черный список граждан России и Украины, которых ЕС считает причастными к воссоединению Крыма с Россией и нарушениям суверенитета и территориальной целостности Украины.

Второй пакет - экономические секторальные санкции продлены до 31 января 2017 года. Эти санкции включают запрет на инвестиции и торговлю технологиями с 15 компаниями в финансовой, нефтяной и оборонной сфере.

Третий пакет - это многочисленные запреты в отношении Крыма, его граждан и зарегистрированных там предприятий.