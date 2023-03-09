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Разведка США: Китай будет сохранять многоплановое сотрудничество с РФ

Разведка США: Китай будет сохранять многоплановое сотрудничество с РФ Китай будет сохранять многоплановое сотрудничество с Россией, в том числе в экономике и военной сфере, невзирая на давление на Пекин и Москву со стороны Запада.
Другие страны
9 марта 2023 г. 02:38
Разведка США: Китай будет сохранять многоплановое сотрудничество с РФ

Китай будет сохранять многоплановое сотрудничество с Россией, в том числе в экономике и военной сфере, невзирая на давление на Пекин и Москву со стороны Запада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз содержится в несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества о "мировых угрозах" Соединенным Штатам.

"Китай будет сохранять свое дипломатическое, оборонное, экономическое и технологическое сотрудничество с Россией, чтобы продолжать пытаться бросать вызов Соединенным Штатам, даже несмотря на то, что он сократит публичную поддержку Москвы", - утверждается в докладе, распространенном от имени аппарата директора национальной разведки США Эврил Хейнс.

Этот документ был обнародован в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, на котором выступают в открытом и затем закрытом режиме руководители американских спецслужб.

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