Рамиз Алакбаров: В Афганистане 6 млн человек столкнулись с нехваткой продовольствия

В Афганистане около шести миллионов человек столкнулись с нехваткой продовольствия.
Как передает американское бюро
По его словам, экономические потрясения в Афганистане создали серьезные гуманитарные вызовы.
"Мы на протяжении всего года боролись за предоставление финансовой помощи. В настоящее время наблюдается стадия, предшествующая пятой. Она (пятая стадия - ред.) подразумевает катастрофическое голодание. Таким образом, шесть миллионов афганцев находятся на грани катастрофического голодания", - подчеркнул Р. Алакбаров.
Он отметил, что с наступлением холодов ситуация в Афганистане усугубилась.
"В некоторых районах страны приближаются холода, температура местами достигает 25 градусов мороза. В целом для подготовкт к зиме нам требуется 768 миллионов долларов, из них 614 млн уже к концу года. По нашим подсчетам, две трети населения — более 28 миллионов человек — в следующем году будут нуждаться в гуманитарной помощи", - констатировал Рамиз Алакбаров.