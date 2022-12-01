Рамиз Алакбаров: В Афганистане 6 млн человек столкнулись с нехваткой продовольствия

В Афганистане около шести миллионов человек столкнулись с нехваткой продовольствия.

В Афганистане около шести миллионов человек столкнулись с нехваткой продовольствия.

Как передает американское бюро Report , об этом заявил заместитель главы Миссии ООН по содействию Афганистану, координатор по гуманитарным вопросам Рамиз Алакбаров на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

По его словам, экономические потрясения в Афганистане создали серьезные гуманитарные вызовы.

"Мы на протяжении всего года боролись за предоставление финансовой помощи. В настоящее время наблюдается стадия, предшествующая пятой. Она (пятая стадия - ред.) подразумевает катастрофическое голодание. Таким образом, шесть миллионов афганцев находятся на грани катастрофического голодания", - подчеркнул Р. Алакбаров.

Он отметил, что с наступлением холодов ситуация в Афганистане усугубилась.

"В некоторых районах страны приближаются холода, температура местами достигает 25 градусов мороза. В целом для подготовкт к зиме нам требуется 768 миллионов долларов, из них 614 млн уже к концу года. По нашим подсчетам, две трети населения — более 28 миллионов человек — в следующем году будут нуждаться в гуманитарной помощи", - констатировал Рамиз Алакбаров.