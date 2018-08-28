Ракетный эсминец США покинул Черное море

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Американский ракетный эсминец Carney покинул акваторию Черного моря.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе 6-го флота ВМС США.

«Carney отбыл из Черного моря 27 августа после проведения операций по обеспечению безопасности на море и взаимодействия с союзниками и партнерами», — уточнили в ведомстве.

Корабль вошел в Черное море 13 августа. По словам капитана корабля Тайсона Янга, прибытие судна демонстрирует «сохраняющуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе».