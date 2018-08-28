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    Ракетный эсминец США покинул Черное море

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Американский ракетный эсминец Carney покинул акваторию Черного моря.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе 6-го флота ВМС США.

    «Carney отбыл из Черного моря 27 августа после проведения операций по обеспечению безопасности на море и взаимодействия с союзниками и партнерами», — уточнили в ведомстве.

    Корабль вошел в Черное море 13 августа. По словам капитана корабля Тайсона Янга, прибытие судна демонстрирует «сохраняющуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе».

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