Ракета из КНДР упала в японской исключительной экономической зоне

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Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Ракета, выпущенная Северной Кореей из провинции Пхёнан-Пукто во вторник утром, упала в особой экономической зоне Японии.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"Во вторник в 09.39 КНДР провела пуск баллистической ракеты. Полет продолжался 40 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в Японском море. К этому часу сведений об ущербе, причиненном японским воздушным и морским судам, нет", — сказал Суга.