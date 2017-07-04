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    Ракета из КНДР упала в японской исключительной экономической зоне

    Oб этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга© Foto: "RİA Novosti"

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Ракета, выпущенная Северной Кореей из провинции Пхёнан-Пукто во вторник утром, упала в особой экономической зоне Японии.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

    "Во вторник в 09.39 КНДР провела пуск баллистической ракеты. Полет продолжался 40 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в Японском море. К этому часу сведений об ущербе, причиненном японским воздушным и морским судам, нет", — сказал Суга.

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