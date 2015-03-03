Райс: дополнительные санкции против Ирана сорвут переговоры по ИЯП

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Советник президента США по вопросам национальной безопасности Сюзан Райс в понедельник призвала американский Конгресс не вводить новые санкции против Ирана, так как они могут сорвать переговоры по ядерной программе.

"Конгресс сыграл чрезвычайно важную роль по разработке санкций в отношении Ирана, но сейчас они не должны все сорвать. Дополнительные санкции или ограничительное законодательство, принятые в ходе переговоров, сорвут их, разделят международное сообщество и вызовут в адрес США обвинения в неудавшейся сделке", - цитирует агентство Франс Пресс заявление Райс, сделанное ей во время выступления на заседании Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC), информирует Report со ссылкой на РИА Новости.