Рада утвердила новое правительство Украины

Верховная рада утвердила в четверг новое правительство Украины в составе 15 министров и двух вице-премьеров. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за него проголосовал 281 депутат при 226 необходимых.

Число министерств было сокращено на три. Были объединены министерства энергетики и экологии, а также министерства экономики и аграрной политики. Также министерство по делам молодежи и спорта было объединено с министерством культуры. Министерство по делам ветеранов и министерство по вопросам неподконтрольных территорий также были объединены в одно ведомство. Но при этом один министр в новом составе кабинета остался без портфеля.

Из прежнего состава правительства свой пост сохранил только глава МВД Арсен Аваков. Все остальные члены кабинета - новички.

Дмитрий Кулеба занял пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Михаил Федоров - вице-премьера - министра цифровой трансформации.

Тимофей Милованов стал министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Оксана Маркарова - министром финансов; Алексей Оржель - министром энергетики и защиты окружающей среды; Владислав Криклий - министром инфраструктуры; Алена Бабак - министром развития общин и территорий; Анна Новосад - министром образования и науки; Зоряна Скалецкая - министром здравоохранения; Владимир Бородянский - министром культуры, молодежи и спорта; Юлия Соколовская - министром социальной политики; Оксана Коляда - министром по делам ветеранов, а также неподконтрольных территорий; Дмитрий Дубилет - министром Кабинета министров (министр без портфеля); Денис Малюська - министром юстиции.

До этого Рада по представлению президента утвердила Вадима Пристайко министром иностранных дел, а Андрея Загороднюка - министром обороны.

Отказались от голосования по новому составу кабинета депутаты второй по численности фракции парламента от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко голосовала против.

Ранее назначенный 29 августа на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховной рады состав своего кабинета.