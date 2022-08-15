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Украинская Рада приняла закон о "таможенном безвизе"

Украинская Рада приняла закон о "таможенном безвизе" Верховная Рада приняла закон (№7420) с правками в Таможенный кодекс Украины для присоединения к Конвенции о процедуре совместного транзита от 20 мая 1987 года и участия в Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS), которая используется договорны
Другие страны
15 августа 2022 г. 20:31
Украинская Рада приняла закон о таможенном безвизе

Верховная Рада приняла закон (№7420) с правками в Таможенный кодекс Украины для присоединения к Конвенции о процедуре совместного транзита от 20 мая 1987 года и участия в Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS), которая используется договорными сторонами Конвенции – так называемый "таможенный безвиз".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, за документ проголосовали в понедельник 275 народных избранников.

"Закон приближает украинское таможенное законодательство к законодательству Евросоюза. В частности, усовершенствует действующие нормы в части упрощения прохождения таможни для надежных предприятий, предоставления статуса финансового гаранта и обеспечения уплаты таможенных платежей", – прокомментировал принятие закона премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграмм-канале".

По его словам, изменения также предполагают внедрение европейского механизма рассмотрения жалоб и продолжения цифровизации таможни, что ускорит ее прохождение и уменьшит коррупционные риски.

"Дальнейшее заключение "таможенного безвиза" с ЕС позволит Украине ввести обмен таможенной информацией о транзитных грузах с 36 странами в режиме реального времени, специальные транзитные упрощения, простые и равные условия для финансовых гарантов", – отметил глава правительства.

Конвенция объединяет страны европейского региона (ЕС, ЕАСТ, Турция, Македония и Сербия), которые ввели единые для всех договорных сторон правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров с использованием NCTS.

"С Божьей помощью запустим с 1 октября", – написал после принятия закона в "Телеграм-канале" глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев.

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