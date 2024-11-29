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Работники нескольких отраслей в Италии бастуют против планов изменить бюджет

Работники нескольких отраслей в Италии бастуют против планов изменить бюджет В Италии сотрудники госслужбы, образования, рабочие и работники общественного транспорта проводят в пятницу всеобщую забастовку. Она организована двумя крупнейшими профсоюзными объединениями - Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) и Итальянского
Другие страны
29 ноября 2024 г. 14:41
Работники нескольких отраслей в Италии бастуют против планов изменить бюджет

В Италии сотрудники госслужбы, образования, рабочие и работники общественного транспорта проводят в пятницу всеобщую забастовку. Она организована двумя крупнейшими профсоюзными объединениями - Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) и Итальянского союза труда (UIL).

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Забастовка охватывает все сектора экономики, кроме железнодорожного транспорта. В сфере авиаперевозок, например, госкомпания Ita объявила об отмене 68 рейсов из-за забастовки авиаперсонала, которая продлится четыре часа.

Перебои в автобусном движении, паромном сообщении и работе метро будут наблюдаться по всей стране с 9 до 13 часов местного времени. В Риме, в частности, из-за забастовки закрыты несколько станций одной из линий метрополитена.

Ранее правительство объявило о бюджетных планах на 2025 год на сумму около 30 млрд евро, включая сокращение подоходного налога и соцотчислений для людей со средними и низкими доходами и временно повышение налогов для банков и страховщиков. Парламент страны одобрит бюджетный маневр, который станет частью госбюджета на 2025 год, в декабре.

Профсоюзы считают планы правительства абсолютно недостаточными для решения проблем страны и требуют повышения покупательной способности зарплаты и пенсий, финансирования здравоохранения, образования, коммунальных услуг и промышленной политики.

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