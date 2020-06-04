​Протестующие вышли к зданию конгресса США

Толпа почти из тысячи человек достигла площади перед зданием конгресса США за несколько минут до начала комендантского часа.

Как сообщает Report, об этом передает корреспондент РИА Новости.

Молодые люди идут, выкрикивая оскорбительные лозунги в адрес полицейских, которые выставлены по периметру площади вдоль металлического забора. Полиция никак не реагирует на происходящее.

Перед зданием Капитолия протестующие не задержались, а продолжили путь в противоположную от него сторону.

Отметим, что в 23:00 по местному времени (07:00 бакинское время) начинается комендантский час, который власти ввели на фоне протестов и погромов, охвативших страну после смерти от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.