Протестующие в Белграде потребовали отмены результатов референдума

Массовый протест против результатов состоявшегося в воскресенье референдума об изменениях в Конституции Сербии прошел в понедельник в Белграде.

Массовый протест против результатов состоявшегося в воскресенье референдума об изменениях в Конституции Сербии прошел в понедельник в Белграде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, манифестанты прошли по центральной улице Краля Милана до здания Республиканской избирательной комиссии Сербии, где провели митинг.

Организаторами акции выступила политическая партия "Заветники", выступающая с патриотических позиций. Лидер партии Милица Джурджевич перед референдумом активно агитировала граждан голосовать против изменений в конституции. После оглашения результатов Джурджевич обвинила власти страны в использовании административного ресурса.

"Судя по всем результатам, на основании отчетов наших наблюдателей, ответственно сообщаем о многочисленных нарушениях. На деле, это попытка украсть волю народа. Мы требуем отмены результатов референдума, мы не хотим позволить изменить конституцию Сербии, не позволим уничтожить суверенитет страны, будем препятствовать всеми правовыми способами узурпации нашего правосудия. Во всех больших городах ответ "нет" убедительно победил", - заявила Джурджевич, отметив, что власти страны действуют под диктатом Брюсселя.

Протестующие несли флаги Сербии, транспаранты с символикой партии "Заветники", а также лозунги "Защита конституции".

Помимо партии "Заветники" к протесту присоединились другие оппозиционные движения, включая партию "Врата".