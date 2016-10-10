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    Проправительственные войска в Сирте уничтожили свыше 70 боевиков

    72 боевика, пытавшихся бежать из Сирта, ликвидированы в районе Зуауа

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Свыше 70 боевиков террористической группировки ИГИЛ ликвидированы за минувший день в результате вооруженных столкновений в Сирте.

    Как передает Report, об этом передает агентство ЛАНА со ссылкой на пресс-центр командования операцией "Аль-Буньян аль-Марсус", которую уже пять месяцев ведут против радикалов в этом городе войска, подчиняющиеся правительству национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа.

    "Установлен полный контроль над рядом позиций, где окопались террористы, - отмечается в нем. - 72 боевика, пытавшихся бежать из Сирта, ликвидированы в районе Зуауа".

    Формирования ПНС, костяк которых составляет "Мисуратская бригада" (бывшие ополченцы из Мисураты), проводят операцию по выдворению боевиков ИГИЛ из Сирта с 12 мая. В настоящее время она проходит при поддержке боевой авиации США, которая с 1 августа по просьбе президентского совета Ливии, также возглавляемого Сараджем, наносит удары по позициям экстремистов в самом городе и его окрестностях.

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