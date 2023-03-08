Прокуратура Швейцарии обвинила четырех банкиров в содействии переводам из России

Виолончелист Сергей Ролдугин перевел миллионы долларов в швейцарские банки без надлежащих проверок.

Виолончелист Сергей Ролдугин перевел миллионы долларов в швейцарские банки без надлежащих проверок.

Как передает Report со ссылкой на Коммерсант, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру Швейцарии. Прокуратура предъявила обвинения четырем банкирам в причастности к осуществлению переводов Ролдугина.

В среду, 8 марта, четверо банкиров — трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец, должны предстать перед окружным судом. Их обвинили в «недостаточной осмотрительности в финансовых операциях». В обвинительном заключении говорится, что банкиры не провели необходимых проверок, чтобы установить, является ли Сергей Ролдугин истинным владельцем активов.

«На момент открытия счета в различных статьях сообщалось... что Сергей Ролдугин был близким другом президента России Владимира Путина и крестным отцом его дочери», — говорится в обвинительном заключении.

В документах банка указана только профессиональная деятельность Ролдугина в качестве виолончелиста, что делает его право собственности на средства «ни в коей мере правдоподобными», говорится в судебных документах. В Швейцарии банки обязаны отклонять или прекращать деловые отношения при возникновении сомнений в достоверности личности договаривающейся стороны.

Имена банкиров не могут быть названы в соответствии с законодательством Швейцарии. Адвокат одного из обвиняемых заявил, что банкиры будут оспаривать выдвинутые против них обвинения.

В обвинительном акте прокуратуры говорится, что таких лиц, как Сергей Ролдугин, используют в качестве подставных, чтобы скрыть истинных владельцев средств. СМИ называли Сергея Ролдугина владельцем двух счетов, открытых в Газпромбанке Швейцарии GZPRI.MM в 2014 году, на которые утекли миллионы франков из России. Оба счета были закрыты в 2016 году.