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Прокуратура Болгарии предъявила обвинения секретарю президента

Прокуратура Болгарии предъявила обвинения секретарю президента Прокуратура Болгарии предъявила сегодня обвинения и дала санкцию на арест секретаря по правовым вопросам и противодействию коррупции президента
Другие страны
10 июля 2020 г. 20:15
Прокуратура Болгарии предъявила обвинения секретарю президента

Прокуратура Болгарии предъявила сегодня обвинения и дала санкцию на арест секретаря по правовым вопросам и противодействию коррупции президента республики Пламена Узунова на 72 часа. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам адвокат Эмилия Недева, которая взяла на себя защиту Узунова.

По ее словам, секретаря президента обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

Ожидается, что обвинение будет предъявлено и советнику президента по вопросам обороны и безопасности Илию Милушеву, допрос которого в военной прокуратуре продолжается. Милушев подозревается в разглашении секретной информации.

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