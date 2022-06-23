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Производитель Nike объявил об окончательном уходе из России

Производитель Nike объявил об окончательном уходе из России Американский производитель обуви и одежды Nike в четверг, 23 июня, объявил об окончательном уходе из России.
Другие страны
23 июня 2022 г. 18:45
Производитель Nike объявил об окончательном уходе из России

Американский производитель обуви и одежды Nike в четверг, 23 июня, объявил об окончательном уходе из России.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на электронное письмо компании.

О том, что Nike не будет продлевать и заключать новые соглашения с партнерами из России компания заявила в мае текущего года. До этого, в марте, она сообщала, что не может гарантировать доставку товаров покупателям в РФ, после чего приостановила продажу товаров в регионе на официальном сайте и в приложении.

Ранее о прекращении деятельности в России сообщил европейский бренд одежды Mango. Компания откажется от 55 магазинов, которые станут франчайзинговыми.

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