Причиной исчезновения самолета Malaysia Airlines могло стать самоубийство пилота

Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт назвал причиной бесследного исчезновения самолета Malaysia Airlines над Индийским океаном в 2014 году самоубийство пилота. Как передает Report, об этом сообщает издание The Australian.

"Я очень четко понимал, что высшие чины малайзийского правительства с самого начала думали, что это было самоубийство пилота. Я не буду говорить, кто кому и что сказал, но мне было совершенно ясно, что они прекрасно понимали, что именно это и произошло", — заявил Абботт, на момент крушения занимавший пост премьера Австралии.

Абботт отметил, что исчезновение 239 человек должно быть досконально расследовано странами, граждане которых находились на борту пропавшего лайнера.

Самолет Boeing 777−200, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines, вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года. Через два часа лайнер с 227 пассажирами и 12 членами экипажа пропал с радаров.

В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на борту погибли. Никаких следов пропавшего лайнера до сих пор не обнаружено.