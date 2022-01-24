О нас
Report Georgia
Аудио новости

При взрыве на фабрике химудобрений в Сербии погибли два человека

При взрыве на фабрике химудобрений в Сербии погибли два человека По меньшей мере два человека погибли и один ранен в результате взрыва на фабрике по производству химических удобрений недалеко от города Сремска-Митровица на западе Сербии.
Другие страны
24 января 2022 г. 16:25
При взрыве на фабрике химудобрений в Сербии погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли и один ранен в результате взрыва на фабрике по производству химических удобрений недалеко от города Сремска-Митровица на западе Сербии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщается, что в результате взрыва рабочей емкости, находившейся в цеху завода, два человека погибли на месте. Еще один человек получил ранения. Он был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что во время взрыва не произошло утечки химических веществ и возгорания газа.

Представители фабрики отказываются от комментариев до завершения официального следствия. Полицейское управление Сремска-Митровицы сообщает, что причина инцидента выясняется.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
18 января 2022 г. 11:34
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
20 января 2022 г. 12:21
Создан сайт по организации поездок в Карабах
Создан сайт по организации поездок в Карабах
18 января 2022 г. 11:13
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
20 января 2022 г. 12:03
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
17 января 2022 г. 17:14
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
19 января 2022 г. 23:41
Задержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
ФотоЗадержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
19 января 2022 г. 08:35
Восстанавливается водоснабжение поселка Суговушан и села Талыш
ФотоВосстанавливается водоснабжение поселка Суговушан и села Талыш
17 января 2022 г. 17:53
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
22 января 2022 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi