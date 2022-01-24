При взрыве на фабрике химудобрений в Сербии погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли и один ранен в результате взрыва на фабрике по производству химических удобрений недалеко от города Сремска-Митровица на западе Сербии.

По меньшей мере два человека погибли и один ранен в результате взрыва на фабрике по производству химических удобрений недалеко от города Сремска-Митровица на западе Сербии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщается, что в результате взрыва рабочей емкости, находившейся в цеху завода, два человека погибли на месте. Еще один человек получил ранения. Он был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что во время взрыва не произошло утечки химических веществ и возгорания газа.

Представители фабрики отказываются от комментариев до завершения официального следствия. Полицейское управление Сремска-Митровицы сообщает, что причина инцидента выясняется.