При пожаре в доме престарелых в Италии пострадали 18 человек

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Баку. 28 декабря REPORT.AZ/ В результате пожара в доме престарелых в Милане пострадали не менее 18 человек.
Как передает Report, об этом пишет Il Messaggero.
Отмечается, что один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии, один получил повреждения средней степени, еще 16 получили незначительные травмы.
По предварительной версии, возгорание произошло в комнате пациента с наиболее серьезными ожогами.
Tural AsadiАвтор новости