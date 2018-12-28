При пожаре в доме престарелых в Италии пострадали 18 человек

Баку. 28 декабря REPORT.AZ/ В результате пожара в доме престарелых в Милане пострадали не менее 18 человек.

Как передает Report, об этом пишет Il Messaggero.

Отмечается, что один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии, один получил повреждения средней степени, еще 16 получили незначительные травмы.

По предварительной версии, возгорание произошло в комнате пациента с наиболее серьезными ожогами.