При обрушении трехэтажного дома в центре Египта погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения жилого трехэтажного дома в провинции Асьют, расположенной в центральной части страны.

По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения жилого трехэтажного дома в провинции Асьют, расположенной в центральной части страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Ad-Dostor.

По данным его источников, еще шестеро жильцов рухнувшего дома получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы. На место происшествия оперативно прибыли 10 бригад скорой помощи, пять спасательных команд и представители местных властей.

Губернатор провинции Асьют распорядился сформировать специальную комиссию, которая расследует обстоятельства инцидента. Информация о его причинах пока не приводится.