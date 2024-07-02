При обрушении трехэтажного дома в центре Египта погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения жилого трехэтажного дома в провинции Асьют, расположенной в центральной части страны.
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По данным его источников, еще шестеро жильцов рухнувшего дома получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы. На место происшествия оперативно прибыли 10 бригад скорой помощи, пять спасательных команд и представители местных властей.
Губернатор провинции Асьют распорядился сформировать специальную комиссию, которая расследует обстоятельства инцидента. Информация о его причинах пока не приводится.