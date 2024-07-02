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При обрушении трехэтажного дома в центре Египта погибли пять человек

При обрушении трехэтажного дома в центре Египта погибли пять человек По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения жилого трехэтажного дома в провинции Асьют, расположенной в центральной части страны.
Другие страны
2 июля 2024 г. 05:20
При обрушении трехэтажного дома в центре Египта погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения жилого трехэтажного дома в провинции Асьют, расположенной в центральной части страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Ad-Dostor.

По данным его источников, еще шестеро жильцов рухнувшего дома получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы. На место происшествия оперативно прибыли 10 бригад скорой помощи, пять спасательных команд и представители местных властей.

Губернатор провинции Асьют распорядился сформировать специальную комиссию, которая расследует обстоятельства инцидента. Информация о его причинах пока не приводится.

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