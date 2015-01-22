​Президенты Туркменистана и Афганистана договорились форсировать строительство газопровода ТАПИ

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Туркменистан и Афганистан будут форсировать строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Паки стан-Индия (ТАПИ) с тем, чтобы начать его в 2015 году.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу туркменского президента, эта договоренность достигнута в ходе продолжающегося двухдневного государственного визита президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани Ахмадзая в Туркменистан.

Центральными темами переговоров как в формате один на один, так и на межправительственном уровне были вопросы продвижения проекта газопровода ТАПИ, строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Тадж икистан и увеличения поставок в Афганистан туркменской электроэнергии.

В ходе переговоров состоялась презентация проекта Трансафганского газопровода, по итогам которой президент Туркменистана выразил уверенность, что "при наличии сильного лидера трубопроводного консорциума строительство ТАПИ можно будет завершить за три года". Тендер на выбор главы консорциума, как отмечалось во время презентации, будет объявлен в первой декаде февраля в Исламабаде, где состоится заседание Руководящего комитета проекта ТАПИ. Сразу после этого планируется начать строительство газопровода.

По словам Бердымухамедова, "строительство ТАПИ позволит Афганистану заработать почти миллиард долларов и создать около 12 тыс. рабочих мест".

По 1800-километровому газопроводу планируется ежегодно экспортировать до 33 млрд. кубометров туркменского природного газа. Магистраль протянется от туркменского месторождения Галкыныш - самого крупного в стране - до пункта Фазилка на границе Индии с Пакистаном. Стоимость проекта превышает 7,6 млрд. долларов.