Президент Венесуэлы запросил особых полномочий на фоне действий США

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник обратился к парламенту с просьбой принять специальный закон, предоставляющий ему особые полномочия для обеспечения мира и стабильности в стране, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По словам Мадуро, необходимость в таких полномочиях возникла на фоне последних действий США, которые ввели новые санкции против высокопоставленных венесуэльских чиновников и объявили чрезвычайное положение по отношению к Венесуэле, так как ситуация в южноамериканской стране представляет опасность для США.

"Я принимаю всю ответственность за этот конституционный запрос относительно дополнительного закона, который даст мне достаточные полномочия, чтобы защитить мир, суверенитет и целостное развитие Венесуэлы перед угрозой правительства Соединенных Штатов", - приводит портал Noticias24 выступление Мадуро в парламенте.