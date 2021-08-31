О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Украины в Вашингтоне встретится с министром обороны США

Президент Украины в Вашингтоне встретится с министром обороны США Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретится в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином.
Другие страны
31 августа 2021 г. 08:28
Президент Украины в Вашингтоне встретится с министром обороны США
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретится в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином.

Как передает Report, об этом свидетельствует опубликованный график главы военного ведомства США.

Остин примет Зеленского и министра обороны Украины Андрея Тарана в Пентагоне в 14:00 по времени Восточного побережья США (22:00 - бакинское время). О возможности их выхода к прессе информации не приводится.

Ране пресс-служба Белого дома сообщила, что встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Изначально планировалось, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что она перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы украинского государства в США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
30 августа 2021 г. 18:00
Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
27 августа 2021 г. 11:25
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
26 августа 2021 г. 10:04
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
24 августа 2021 г. 20:09
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
23 августа 2021 г. 16:47
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi