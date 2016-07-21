​Президент Украины утвердил отмену санкций против Ирана

Баку. 21 Июля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о частичной отмене санкций против Ирана.

Как передает Report, соответствующий документ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности (СНБО) от 20 мая, опубликован на сайте главы государства.

Данным решением СНБО поддержал распоряжение кабинета министров от 29 апреля текущего года, которое, в свою очередь, поддерживает резолюцию Совета безопасности ООН от 20 июля прошлого года. Она была принята после подписания соглашения, которое предусматривает поэтапную отмену санкций в обмен на контроль над иранской ядерной программой. При этом резолюция Совбеза предполагает сохранение санкций относительно товаров и технологий, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия, однако снимает другие экономические ограничения со страны, в частности разрешает торговлю нефтью и нефтепродуктами с Ираном.

16 июня Порошенко внес в Верховную раду проект постановления об утверждении решения СНБО от 20 мая 2016 года, которым снимаются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры в отношении граждан Ирана, введенные во исполнение прежней резолюции Совбеза ООН из-за иранской ядерной программы.