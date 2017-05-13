Президент США подумывает об увольнении пресс-секретаря Белого дома

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Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп «снова размышляет» о замене официального представителя Белого дома Шона Спайсера.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По словам источников, при этом президент рассматривает возможность «более крупной реорганизации своей команды». Он считает, что члены его команды, отвечающие за коммуникации, «не смогли сдержать дискуссии», связанные с увольнением бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Сообщается, что в интервью, опубликованном телеканалом Fox News, Трамп назвал Спайсера «прекрасным человеком», но при этом отказался ответить на вопрос, останется ли тот на посту пресс-секретаря.

Ранее сообщалось, что Спайсер несколько дней отсутствует на рабочем месте.