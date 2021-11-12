О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Польши прибыл на границу с Беларусью

Президент Польши прибыл на границу с Беларусью Президент Польши Анджей Дуда прибыл на границу с Беларусью, где сейчас находятся несколько тысяч мигрантов.
Другие страны
12 ноября 2021 г. 06:33
Президент Польши прибыл на границу с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда прибыл на границу с Беларусью, где сейчас находятся несколько тысяч мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в канцелярии президента.

Дуда встретился с офицерами пограничной службы, полиции и военнослужащими, охраняющими границу с Беларусью. Он принял участие в брифинге с офицерами и солдатами, выезжающими на ночное патрулирование границы, и пожелал им благополучной службы.

"Я постоянно с вами. Я всегда буду следить за вашими делами как президент", - заявил он.

Ранее Дуда заявил, что силовики находятся в боеготовности из-за мигрантов. Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с партнерами из НАТО и ЕС, а позиция Польши пользуется там "полной поддержкой и пониманием".

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Беларусь, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики для попадания в Евросоюз.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоPolşa prezidenti Belarusla sərhədə gedib

Другие новости из категории

В странах Европы смертность от коронавируса упала в десятки раз
В странах Европы смертность от коронавируса упала в десятки раз
12 ноября 2021 г. 07:29
В Индии из-за проливных дождей погибли 14 человек
В Индии из-за проливных дождей погибли 14 человек
12 ноября 2021 г. 05:19
Байден ужесточил ограничения против компаний КНР
Байден ужесточил ограничения против компаний КНР
12 ноября 2021 г. 02:34
В Конго затонула лодка: погибли 8 человек, десятки пропали без вести
В Конго затонула лодка: погибли 8 человек, десятки пропали без вести
11 ноября 2021 г. 23:24
В Швеции лидеру социал-демократов поручили сформировать правительство
В Швеции лидеру социал-демократов поручили сформировать правительство
11 ноября 2021 г. 21:44
В Австрии могут ввести строгие ограничения для невакцинированных
В Австрии могут ввести строгие ограничения для невакцинированных
11 ноября 2021 г. 20:15
В Судане назначен новый управляющий Суверенный совет
В Судане назначен новый управляющий Суверенный совет
11 ноября 2021 г. 19:59
Президент Чехии принял отставку правительства
Президент Чехии принял отставку правительства
11 ноября 2021 г. 19:35
На севере Эфиопии повстанцы сбили вертолет
На севере Эфиопии повстанцы сбили вертолет
11 ноября 2021 г. 16:47
Умер отменивший апартеид в ЮАР экс-президент
Умер отменивший апартеид в ЮАР экс-президент
11 ноября 2021 г. 14:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi