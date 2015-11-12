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    Президент Польши принял отставку правительства

    Правительство Польши во главе с премьер-министром Евой Копач подало в отставку

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Президент Польши Анджей Дуда встретился в президентском дворце с премьер-министром Евой Копач, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Отмечается, что в ходе встречи Дуда принял официальную отставку правительства.

    Ранее сообщалось, что правительство Польши во главе с премьер-министром Евой Копач подало в отставку. Данное решение было принято после поражения партии премьера "Гражданская платформа" на парламентских выборах 25 октября. Партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" получила большинство мандатов в парламенте Польши. Занявшая второе место "Гражданская платформа" премьер-министра Эвы Копач получила 24,1% голосов, или 138 депутатских мест.

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