Президент Монголии готов объявить голодовку

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга намерен объявить голодовку или выйти на одиночный пикет, если национальный парламент, Великий Народный хурал, не объявит о самороспуске.

Как передает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом он заявил в прямом эфире национального телеканала С1.

В ответ на вопрос о том, как он ответит на то, что Хурал и правительство страны игнорируют его критику и даже не обращают внимания на его предложение обсудить вопрос о самороспуске Хурала, президент ответил: "Голодовку объявить? Вот на какой мы стадии".

Отметим, что Х.Баттулга представляет оппозиционную Демократическую партию, в то время как большинство в Великом Народном хурале принадлежит Монгольской народной партии, которая с 1920-х годов управляла страной под названием "Монгольская народно-революционная партия".