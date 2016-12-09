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    Президент Кыргызстана считает необходимым создать действенные механизмы проверки доходов госслужащих

    Если чиновник не может доказать законность доходов, их надо изымать в пользу государства

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев считает необходимым создать действенные механизмы проверки доходов госслужащих.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", по его мнению, если чиновник не может доказать законность доходов, их надо изымать в пользу государства.

    А.Атамбаев сообщил, что в республике удалось запустить устойчивый процесс борьбы с этим явлением, тормозящим экономическое развитие и подрывающим государственные устои.

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